Трамп обвинил экс-главу ФБР во лжи конгрессу США

В мае прошлого года американский президент уволил Джеймса Коми с должности главы ФБР.

Президент США Дональд Трамп заявил, что бывший директор Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймс Коми солгал во время закрытого выступления перед комитетом палаты представителей США.

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Об этом сообщает "112 Украина" со ссылкой на Twitter американского лидера.

"Джеймс Коми, вероятно, поставил рекорд по количеству лжи конгрессу США за один день. Его выступление в пятницу было совсем неправдивым. Все, что происходит - заговор и обман, который скрывают люди, готовые на все, лишь бы я не стал президентом. Теперь их удалось обнаружить!" - написал Трамп.

В минувшую пятницу члены комитетов палаты представителей США по вопросам судопроизводства и надзора провели закрытое заседание, в ходе которого задали вопрос бывшему директору ФБР Джеймсу Коми. Вероятно, речь шла и о досье Дональда Трампа. В свою очередь, Трамп после этого призвал обязать Коми дать показания в конгрессе США под присягой.

В мае прошлого года Трамп уволил Коми с должности директора ФБР якобы за неэффективное управление ведомством.

К слову, Коми расследовал возможное вмешательство РФ в американские выборы и связь участников предвыборной кампании Трампа с Москвой.

Экс-директор ФБР Джеймс Коми утверждает, что президент Дональд Трамп требовал от него "личной" преданности. "Это очень обеспокоило меня, учитывая традиционно независимый статус ФБР в структуре исполнительной власти", - говорится в заявлении Коми.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что в случае преследования в США Коми может рассчитывать на политическое убежище в России.