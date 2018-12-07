Агрессия РФ в Керченском проливе: Литва ввела санкции против российских военных

Министр убежден, что только осуждения является недостаточным ответом на российскую агрессию, и настало время принять более ощутимые шаги.

Под национальные санкции Литвы попали 20 человек, ответственных за нападение и захват в плен украинских моряков в Керченском проливе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс сообщил во время дискуссии "Украинский путь в НАТО достижения и будущие перспективы".

Он обратил внимание, что со стороны международного сообщества кроме заявлений с осуждением российского нападения нет действий, которые бы привели к последствиям для России. По убеждению Линкявичюса, только осуждение является недостаточным ответом на российскую агрессию, и настало время принять более ощутимые шаги.

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"Со вчерашнего дня мы ввели национальные санкции против 20 человек личного состава, персонально принимавших участие в этих военных действиях против украинских Военно-морских сил, а также их руководителей и командиров", - заявил Линквичюс.

Санкции, в частности предусматривают запрет посещать Литву, сказал Линкявичюс и намекнул, что среди лиц, попавших под санкции, есть не только россияне.

При этом он признал, что этот шаг, наверное, не является таким эффективным, как если бы эти санкции были введены на общеевропейском уровне Европейским Союзом, но это "четкая позиция". "Это также непосредственно является призывом к другим, и другие тоже думают, я знаю об этом", - подчеркнул глава МИД Литвы. По словам Линкявичюса, это именно тот путь, которым надо двигаться дальше.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 7 декабря, президент Литовской Республики Даля Грибаускайте заявила, что в адрес литовских министров, в частности Линкявичюса, поступили угрозы от России в связи с введением национальных санкций Литвы в ответ на нападение российских военных на украинские суда в Керченском проливе.