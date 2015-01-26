В Турции могут заблокировать Facebook из-за оскорблений пророка Мухаммеда

В случае невыполнения этого решения доступ к Facebooк в Турции будет заблокирован полностью, передает РИА "Новости" со ссылкой на агентство Anadolu.

Это решение суд принял, рассмотрев соответствующий запрос прокурора Харуна Джейлана.

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