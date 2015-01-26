В Турции могут заблокировать Facebook из-за оскорблений пророка Мухаммеда
13:01, 26 января 2015Мир
539 0
Cуд города Гёльбаши в центральной Турции обязал администрацию социальной сети Facebook заблокировать страницы с материалами, оскорбляющими пророка Мухаммеда.
REUTERS
В случае невыполнения этого решения доступ к Facebooк в Турции будет заблокирован полностью, передает РИА "Новости" со ссылкой на агентство Anadolu.
Это решение суд принял, рассмотрев соответствующий запрос прокурора Харуна Джейлана.
Читайте такжеВ Баку прошел митинг против карикатур на пророка МухаммедаПостановление суда доведено до сведения администрации Facebook, департамента телекоммуникаций Турции (TIB) и союза провайдеров Турции.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter