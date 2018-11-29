Израиль опроверг сообщение РосСМИ о сбитом в Сирии самолете

Пресс-служба ЦАХАЛа особо подчеркнула: любые сообщения о сбитом израильском самолете или "поражении израильской воздушной цели" не соответствуют действительности.

Пресс-служба Армии обороны Израиля распространила сообщение, в котором говорится, что израильская система противовоздушной обороны зафиксировала падение одной из ракет "земля-воздух" сирийских ПВО на незастроенной местности на Голанских высотах.

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Согласно этому сообщению, в настоящее время военные выясняют точное место падение ракеты, передает newsru.co.il.

Пресс-служба ЦАХАЛа особо подчеркнула: любые сообщения о сбитом израильском самолете или "поражении израильской воздушной цели" не соответствуют действительности.

Отметим, что российское информационное агентство РИА Новости со ссылкой на источник в органах безопасности Сирии сообщило, что сирийские ПВО сбили в небе над населенным пунктом Аль-Кисва израильский военный самолет и четыре ракеты.