Поляки начали получать фейковые сообщения о мобилизации (видео)

Фейковые СМС получают мужчины из двух восточных регионов Польши: Подкарпатского и Люблинского.

Жители восточных регионов Польши получили фейковые сообщения с требованием явиться в воинские части из-за событий в Украине.

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Как сообщает ТСН, СМС с сообщениями якобы рассылал польский Государственный центр безопасности. Явки в воинские части требовали от мужчин в возрасте от 18 до 65 лет.

В польском Государственном центре безопасности предостерегают не обращать внимания на фейковые сообщения, инцидент расследуют.

«Нам даже трудно сказать, как много фальшивок от нашего имени отправили. Это проверяет полиция. Мы получили информацию, что фейковые СМС получают мужчины из двух восточных регионов Польши: Подкарпатского и Люблинского. Мы сразу опровергли эти ложные факты и сообщили в полицию и агентство внутренней безопасности. Сейчас они рассматривают это дело», - рассказала пресс-секретарь правительственного центра безопасности Анна Адамкевич.

Отметим, с 2010 года Вооруженные Силы Польши полностью перешли на конктрактную основу.

Ранее в Сумской области, в которой вводится военное положение, местные жители стали получать фейковые сообщения на телефон от имени Министерства обороны Украины с требованием прийти в военный комиссариат.