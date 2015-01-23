Пентагон повысит меры безопасности на своих базах в Европе

Об этом заявил министр обороны США Чак Хейгл, связав это с новыми вызовами после террористической атаки во Франции, сообщают РИА Новости.

"Пентагон говорит о более пристальном внимании к отдельным мерам, дополнительной защите войск, проверке лиц прибывающих на базы", — пояснил Хэйгл.

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По его словам, реальной угрозы войскам в Европе не было, но необходимо в любом случае принять превентивные меры.

Ранее в Пентагоне заявили, что ядерные силы США страдают от некомплекта личного состава и его низкого морального духа, недостатков в управлении и других проблем, которые подрывают безопасность и эффективность главного средства сдерживания.