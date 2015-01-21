Франция потратит дополнительные 425 млн евро на борьбу с терроризмом

Об этом заявил премьер-министр страны Мануэль Вальс, передает Русская служба Би-би-си.

По его словам, подобное увеличение расходов необходимо, чтобы бороться с растущей угрозой со стороны экстремистов, поскольку в одной только Франции необходимо держать под наблюдением 3 тысячи человек.

Новые планы французского правительства стали ответом на недавние теракты в Париже, в результате которых погибли 17 человек.

Вальс также сообщил, что спецподразделения по борьбе с терроризмом будут лучше оснащены и защищены, в частности пуленепробиваемыми жилетами.

Читайте такжеФранция наймет 2600 полицейских для борьбы с терроризмомБудут расширены полномочия разведывательных служб, в том числе облегчена процедура получения разрешений на прослушивание телефонных переговоров подозреваемых в подготовке терактов.

"Мы будем неустанно бороться с терроризмом", - заявил Вальс.