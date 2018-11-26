Стал известен победитель детского Евровидения-2018

Представительница Украины, 11-летняя Дарина Красновецкая, открывала мероприятие песней "Скажи любовь". По итогам конкурса ей удалось занять четвертое место.

В воскресенье, 25 ноября в столице Беларуси на "Минск-Арене" состоялся финал международного песенного конкурса "Детское Евровидение - 2018". Об этом сообщает Junioreurovision.tv. Первая строчка досталась представительнице Польши Роксана Вегель. Второе место заняла представительница Франции, а третье место досталось участнице из Австралии. Читайте такжеОдна из стран впервые отказалась от участия в "Евровидении": стала известна причина Представительница Украины, 11-летняя Дарина Красновецкая, открывала мероприятие песней "Скажи любовь". По итогам конкурса ей удалось занять четвертое место. Ранее участие в конкурсе "Евровидение-2019" в Израиле подтвердили 42 страны.

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