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Стал известен победитель детского Евровидения-2018

11:45, 26 ноября 2018
Мир
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Украинка заняла 4 место / фото Glamurchik Tochka.net

Об этом сообщает Junioreurovision.tv. Первая строчка досталась представительнице Польши Роксана Вегель. Второе место заняла представительница Франции, а третье место досталось участнице из Австралии.

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Представительница Украины, 11-летняя Дарина Красновецкая, открывала мероприятие песней "Скажи любовь". По итогам конкурса ей удалось занять четвертое место.

Ранее участие в конкурсе "Евровидение-2019" в Израиле подтвердили 42 страны.

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Теги: #Украина#Евровидение#детское Евровидение