Стал известен победитель детского Евровидения-2018
11:45, 26 ноября 2018Мир
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Представительница Украины, 11-летняя Дарина Красновецкая, открывала мероприятие песней "Скажи любовь". По итогам конкурса ей удалось занять четвертое место.
Украинка заняла 4 место / фото Glamurchik Tochka.net
В воскресенье, 25 ноября в столице Беларуси на "Минск-Арене" состоялся финал международного песенного конкурса "Детское Евровидение - 2018".
Об этом сообщает Junioreurovision.tv. Первая строчка досталась представительнице Польши Роксана Вегель. Второе место заняла представительница Франции, а третье место досталось участнице из Австралии.
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Представительница Украины, 11-летняя Дарина Красновецкая, открывала мероприятие песней "Скажи любовь". По итогам конкурса ей удалось занять четвертое место.
Ранее участие в конкурсе "Евровидение-2019" в Израиле подтвердили 42 страны.
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