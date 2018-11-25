Парламент Британии рассмотрит соглашение о Brexit к Рождеству

В воскресенье на внеочередном саммите в Брюсселе 27 глав государств Евросоюза одобрили соглашение о Brexit.

Парламент Великобритании проведет голосование по поддержке соглашения о Brexit до 25 декабря.

Об этом заявила премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй на пресс-конференции в воскресенье после того, как лидеры ЕС одобрили соглашение о Brexit, сообщает "Европейская правда".

По словам Мэй, сегодняшнее решение лидеров ЕС является кульминацией переговоров с Евросоюзом и одновременно дает начало "решающим национальным дебатам".

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"Общественность будет ожидать, что парламент одобрит соглашение. Большинство людей в Великобритании хотят видеть одобренную сделку, и они хотят, чтобы мы продолжали уделять больше внимания тем вопросам, которые ежедневно имеют для них значение", - заявила Тереза ​​Мэй.

В воскресенье на внеочередном саммите в Брюсселе 27 глав государств Евросоюза одобрили соглашение о Brexit. Они также поддержали политическую декларацию, в которой изложены основы будущих отношений Британии с ЕС.

Отвечая на вопрос журналистов, довольна ли Мэй достигнутым соглашением, премьер настояла, что это - хорошая сделка для всего Соединенного Королевства.

После решения лидеров ЕС соглашение о Brexit должны одобрить Европарламент, парламенты всех государств-членов ЕС, а также парламент Великобритании.

Гарантий, что документ будет одобрен британским парламентом, нет, ведь лейбористы, либерал-демократы, шотландские националисты, североирландские депутаты и даже немало консерваторов настроены голосовать против сделки.