Личные данные пользователей Amazon попали в открытый доступ
11:45, 22 ноября 2018Мир
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В открытом доступе оказались имена покупателей, а также адреса их электронной почты.
Иллюстрация / REUTERS
Личные данные некоторых пользователей интернет-сайта компании Amazon попали в открытый доступ.
В открытом доступе оказались имена покупателей, а также адреса их электронной почты, передает CNBC.
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Подчеркивается, что утечка произошла из-за технической ошибки. В компании заявили, что инцидент произошел не по вине пользователей, и им не нужно менять пароль или предпринимать еще какие-либо действия.
В Amazon уточнили, что на данный момент проблема устранена.
Число людей, данные которых попали в открытый доступ, компания не раскрывает.
Ранее сообщалось, что Amazon хочет купить принадлежащие Disney спортивные телеканалы.
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