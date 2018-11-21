Додон связал «развитие и процветание» Молдовы с невступлением страны в НАТО

По его словам, за годы независимости народ Молдовы по всем соцопросам «категорически против, чтобы страна потеряла нейтралитет и вошла в НАТО».

Президент Республики Молдова Игорь Додон связал «развитие и процветание» страны с невступлением в НАТО.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал сегодня в ходе выступления в Госдуме России.

По его словам, завершить «объединение» страны можно только сохранив статус постоянного нейтралитета.

«В современном мире вопросу международной безопасности придается ключевое значение – любое не сбалансированное действие и попытка отхода от своего нейтрального статуса могут привести к серьезной дестабилизации в стране и на десятилетия вперед оставить страну в зоне постоянного риска в отношении региональной и национальной безопасности», - сказал Додон.

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Он добавил за годы независимости народ Молдовы по всем соцопросам «категорически против, чтобы страна потеряла нейтралитет и вошла в НАТО».

Эти слова вызвали бурные аплодисменты российских депутатов.

«Моя твердая позиция состоит в том, что конституционный статус постоянно надо укреплять и развивать, а также добиваться его международного признания, что будет способствовать устойчивому развитию и процветанию Республики Молдова как современного государства», - сказал он.

При этом он заявил о необходимости дать гарантии неприкосновенности границ и развития нейтрального статуса Молдовы на «основе международного права».

По его словам, нейтральный статус является основой для урегулирования Приднестровского конфликта, где «Россия является страной посредником и гарантом».