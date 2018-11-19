Украина может приостановить членство в Интерполе, если его возглавит россиянин - Аваков

Глава МВД подчеркнул, что избрание главой Интерпола представителя РФ Александра Прокопчука будет противоречить "духу и целям организации".

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявляет, что Украина рассмотрит вопрос о приостановке своего членства в Интерполе в случае избрания на должность руководителя организации представителя России.

Об этом глава МВД написал в Facebook.

"Вероятное президентство России в Интерполе - абсурдно и противоречит духу и целям организации. В случае, если аргументы Украины и ряда других стран не будут услышаны - Украина рассмотрит вопрос о приостановке своего членства в ІСРО", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, 18 ноября в Дубае начала работу 87-я сессия Генеральной ассамблеи Интерпола, где, среди других вопросов, продолжаются консультации относительно кандидатуры нового главы Интерпола.

"Фаворитом" на выборах нового главы Интерпола называют генерал-майора российской полиции Александра Прокопчука. Он с 2006 по 2011 годы был заместителем начальника Национального центрального бюро Интерпола МВД России, а затем возглавил эту организацию. В 2016 году Прокопчук стал вице-президентом Интерпола.

Переизбрать председателя международной организации уголовной полиции Интерпол должны после того, как в конце сентября исчез глава этой полицейской организации Мэн Хунвэй, который впоследствии появился в Китае, где в отношении него ведется расследование по делу о коррупции.

Напомним, Интерпол - международная организация, основной задачей которой является объединение усилий национальных правоохранительных органов стран-участниц в области борьбы с общеуголовной преступностью. Устав Интерпола строго запрещает заниматься вмешательством или деятельностью политического, военного, религиозного и расового характера.