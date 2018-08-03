На кровавых выборах в Зимбабве победил действующий президент

Оппозиция отказалась признать объявленные ЦИК результаты, согласно которым победил Мнангагва.

В Зимбабве огласили предварительные результаты президентских и парламентских выборов, которые прошли 30 июля. По данным ЦИК Зимбабве, действующий президент Эммерсон Мнангагва, лидер партии «Африканский национальный союз Зимбабве — Патриотический фронт» (ZANU-PF), получил 50,8% голосов. Его соперник, глава оппозиционного "Движения за демократические перемены" (MDC) Нельсон Чамиса - 44,3%.

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Как передает РБК, оглашение итогов президентского голосования несколько раз откладывалось. Оппозиционеры связали такую задержку с попытками Избирательного комитета Зимбабве (ZEC) повлиять на исход выборов, в которых, по убеждению Чамисы, он одержал победу. «ZEC хочет купить больше времени, чтобы повернуть вспять народную победу на президентских выборах. Эта стратегия рассчитана на то, чтобы подготовить Зимбабве к принятию фальшивых результатов», — возмутился лидер MDC в Twitter. «Мы набрали больше голосов и защитим свою победу!», — добавил он.

Сразу после оглашения результатов выборов оппозиция заявила, что отказывается признавать их. Одновременно ее представители были удалены полицией из ЦИК.

1 августа в центре Хараре, где сконцентрированы силы оппозиции, прошли массовые протесты. В ответ министр юстиции Зиямби Зиямби объявил о вводе в город армии с целью восстановить там «мир и порядок». В результате столкновений толпы и военных погиб как минимум один человек.

Впервые за почти 40 лет в выборах в Зимбабве не принимал участие Роберт Мугабе. Между тем, его день рождения стал государственным праздником.