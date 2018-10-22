"Повар Путина" причастен к убийству одного из главарей "ЛНР" - СМИ

В 2014-2016 годах человек Пригожина работал в основном в Украине: как на оккупированных частях Донецкой и Луганской областей, так и на остальной территории.

Российский бизнесмен Евгений Пригожин, которого называют "поваром Путина", нанимал людей, которые организовывали убийство одного из главарей боевиков в оккупированном Луганске.

Об этом пишет российское издание "Новая газета".

В опубликованном расследовании говорится о Валерии Амельченко, который признался журналистам, что принимал криминальные заказы от людей Пригожина. К "работе" на Пригожина Амельченко привлек знакомый - Андрей Михайлов. До конца 2014 года, как вспоминал Амельченко, он подчинялся лично Михайлову, по его поручению сформировал свою группу. Михайлов подтвердил "Новой газете", что в прошлом привлекал к работе Амельченко и что сам в 2012–2014 годах работал на структуры Пригожина.

Рассказывал Амельченко об избиении блогера в Сочи, убийстве в Луганске, а также о странной командировке в сирийский Хомс и неудачной операции на Канарах.

Журналист пишет, что познакомился с Амельченко, расследуя нападение на российского социолога Сергея Мохова, мужа юриста Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь. В ноябре 2016 года ему вкололи неизвестное вещество, после чего он потерял сознание. Нападавшим оказался Олег Симонов, с которым работал Амельченко. По словам Амельченко, в том же году они вместе ездили в Псков, чтобы "проучить" блогера и активиста "Яблока" Сергея Тихонова. Ему вкололи неизвестный препарат на улице, после чего он умер.

Читайте такжеЗолото для "повара Путина": стало известно, что привело наемников из РФ в Африку

Как утверждал Амельченко, Симонов вместе с ним и другими людьми из структур Пригожина ездил в Сирию, чтобы тестировать яды на пленных джихадистах. В результате смертельное отравление получил высокопоставленный сотрудник сирийской военной разведки. В 2017 году Симонов, который работал фармацевтом, был найден мертвым.

Амельченко также рассказал, что участвовал в инсценировке ДТП с предпринимательницей, у которой был имущественный спор с Пригожиным, а также приезжал в Сочи избивать оппозиционного блогера Антона Грищенко. По его словам, по заданию людей "повара Путина" он ездил в Украину.

Работа Амельченко с Михайловым прекратилась на рубеже 2013–2014 годов. Амельченко говорит, что узнал об этом, находясь на киевском Майдане: "Я был на Майдане один, в Киеве. Я там был в ноябре-декабре 2013-го и январе 2014 года. По приезду я позвонил, сказали, что его нет. Это было в первой декаде декабря 2013-го. Потом я приехал и узнал от людей, что Андрюху выгнали с работы".

На вопрос, был ли он на Майдане по личным делам или по заданию, Амельченко заметил: "Я не настолько богат, чтобы ездить туда по собственной инициативе". Подробнее обсудить его украинскую эпопею периода Майдана журналисты не успели.

Также Амельченко рассказал, что в 2014-2016 годах работал в основном в Украине: как на оккупированных частях Донецкой и Луганской областей, так и на остальной территории.

"Об этой части своей "работы" он рассказывал мало, откладывал на потом", – говорят журналисты.

Однако Амельченко вспомнил, как в Луганске с "пэбэшки" (9-мм ПБ "пистолет бесшумный") был ликвидирован какой-то важный персонаж, "правая рука Плотницкого".

Мужчина рассказал, что боевика убили в его же подъезде, на лестничной площадке между 3-м и 4-м этажами девятиэтажного дома.

Авторы материала подчеркивают, что это описание напоминает убийство помощника "головы ЛНР" Дмитрия Каргаева.

"Мы не можем считать эту информацию полностью подтвержденной, так как достаточных сведений, которые бы не были доступны в Сети, Амельченко сообщить не успел. Хотя детали и подробности как в данном случае, так и в других, о которых рассказывал Амельченко, дают возможность предположить, что он не лгал. (...) Как и не будем рассказывать о работе Амельченко в европейских странах (в частности, на Канарах) - да, возможно, он говорил правду, но достаточных доказательств предоставить не успел", - пишет "Новая газета".

В начале октября после очередной встречи с журналистом "Новой газеты" Амельченко пропал, перед этим сообщив в полицию о слежке. Во дворе дома Амельченко были найдены его телефоны и ботинок. С того вечера Амельченко никто не видел - ни родственники, ни знакомые. В своей квартире он не появлялся. Полиция ведет розыск, районный отдел Следственного комитета проводит проверку. "Пока официально не установлено, что произошло: похищение, убийство или инсценировка - возможно все, учитывая то, чем он занимался", - отмечает "Новая газета".

Российский бизнесмен Пригожин стал мультимиллионерном после того, как в 2001 году он прислуживал Путину в своем ресторане и понравился ему. За 15 лет после этого обычный ресторатор прошел путь от организации статусных обедов до сервировки церемонии инаугурации президента РФ и многомиллиардных подрядов на питание сотрудников МЧС, московских школьников и военных.

Компании, связанные с Пригожиным, за пять лет получили в России государственные подряды на сумму более 200 млрд рублей (свыше 3 млрд долларов). В феврале США предъявили 13 гражданам РФ, в том числе и Пригожину, обвинения по делу о российском вмешательстве в выборы президента США.

Также Пригожин связан с деятельностью т.н. "Частной военной компании Вагнера".