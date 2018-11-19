Накануне второго тура выборов власти Грузии спишут кредитные долги для 600 тысяч граждан

Прощение долгов будет происходить с 15 по 31 декабря.

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе выступил с инициативой списать банковскую задолженность для 600 тысяч граждан страны. В частности, предлагается списать долги по кредитам, размер которых не превышает 2000 лари (755 долларов).

«В общем, сумма задолженности составляет около 1,5 миллиарда лари (565,3 миллиона долларов). Согласно сегодняшнему решению, эти долги будут аннулированы», — заявил Батхадзе, пишет Эхо Кавказа.

По словам премьера Грузии, прощение долгов будет касаться около 150 тысяч социально незащищенных граждан и десятков тысяч людей с инвалидностью.

Прощение долгов будет происходить с 15 по 31 декабря.

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Отметим, что инициативу о прощении долгов правительство выдвинуло накануне второго тура президентских выборов, который состоится 28 ноября. В правозащитных организациях уже заявили, что такое решение правительства является подкупом избирателей и попыткой увеличить количество положительных настроений среди избирателей.

Напомним, что по итогам первого тура президентских выборов ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов. Больше всего голосов получила кандидат от правящей партии Саломе Зурабишвили. Ее оппонент набрал лишь на 1% меньше голосов.

Эти выборы президента в Грузии — последние, которые пройдут путем прямого общенационального голосования. Ведь согласно изменениям в Конституции, с 2024 года избирать президента будут специальные избиратели, которых будет назначать парламент.

Также, согласно изменениям к Конституции, которые вступят в силу сразу после инаугурации нового президента, полномочия главы государства будут ограничены. Теперь он будет должен согласовывать все решения с правительством. С переходом к парламентской модели правления президент будет избран не на 5, а на 6 лет.

С 17 ноября 2013 года должность президента Грузии занимает Георгий Маргвелашвили.

Также после первого тура президентских выборов власти страны отложила законопроект о выращивание конопли.