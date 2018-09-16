Грузия рассчитывает получить 400 миллионов долларов от экспорта марихуаны

Прибыль от экспорта марихуаны рассчитали в Минфине Грузии с прогнозом до 2025 года.

До 2025 года от рынка экпорта марихуаны Грузия может получить 400 млн долларов дохода.

Об этом сказал министр финансов страны Иванэ Мачавариани, передает Minval.

По его словам, экспорт марихуаны обогатит казну страны на миллиард лари (около 400 млн долларов). Мачавариани говорит, что это очень быстро растущий в мире рынок, который из года в год увеличивается с геометрической прогрессией и, согласно разным прогнозам, к 2024-2025 годам этот рынок составит порядка 25 млрд долларов.

"В принципе, это новая отрасль... Производство из конопли таких продуктов, которые используются в медицинской области, является именно новинкой и связано с новыми технологиями...Поэтому и было решено включиться в этот процесс, усилить наш экспортный потенциал, и ожидаем, что в течение ближайших двух-трех лет мы сможем получить от экспорта 1 млрд лари, что очень важно для грузинской экономики", - пояснил глава Минфина.

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Он считает, что таким образом грузинская экономика получит достаточно мощный подъем.

"Безнравственно связывать этот вопрос с моралью и нравственностью... Те доходы, которые будут получены (от экспорта марихуаны, - ред.) и не только отсюда, но и от продвинутой такими же инновационными подходами экономики, мы поднимем образование и победим бедность и нищету", - заявил министр.

Напомним, Конституционный суд Грузии 30 июля 2018 года легализовал употребление марихуаны.