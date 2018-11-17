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Взрыв смертницы в Грозном попал на видео

23:32, 17 ноября 2018
Мир
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Момент взрыва, который устроила смертница в Грозном, попал на видео.

Кадры опубликовал Mash. На кадрах видно, как на дорогу вышли сотрудники полиции и стреляют в кого-то из автоматов. Затем слышен хлопок и виден взрыв.

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Ранее сообщалось, что самоподрыв был совершен на окраине Старопромысловского района города. Находившиеся на КПП правоохранители издалека посчитали поведение идущей женщины неадекватным и попросили ее предъявить документы. Уже после этого они увидели на ней самодельное взрывное устройство и открыли предупредительный огонь.

До КПП женщина не дошла около 75 м. Жертв и пострадавших в результате инцидента нет. Погибла лишь сама террористка.

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Теги: #смерть#Россия#взрыв