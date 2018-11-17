Россиянка устроила взрыв возле поста полиции в Грозном

Устроившая взрыв находилась под наблюдением дагестанского Центра по противодействию экстремизму.

Женщина устроила взрыв в Старопромысловском районе Грозного, недалеко от контрольно-пропускного пункта.

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Об этом сообщает агентство "РИА Новости".

Телеканал "360" со ссылкой на ГУ МВД по Чеченской Республике, сообщает, что инцидент произошел на улице Шоссейная. Там указали, что до КПП женщина не дошла около 75 м. Жертв и пострадавших в результате инцидента нет. Погибла лишь сама террористка.

Собеседник телеканала сообщил, что устроившая взрыв находилась под наблюдением дагестанского Центра по противодействию экстремизму.

Российскому изданию врио главы МВД по Чеченской Республике Апти Алаудинов уточнил, что находившиеся на КПП правоохранители издалека посчитали поведение идущей женщины неадекватным и попросили ее предъявить документы. Уже после этого они увидели на ней самодельное взрывное устройство и открыли предупредительный огонь.