Армия США признана мощнейшей в мире, Россия заняла второе место

17:22, 20 января 2015
Мир
20596 0

В мировом рейтинге самых мощных армий Россия заняла второе место, уступая лишь США. Всего в международный рейтинг Global Firepower попали 106 стран.  

Российская армия заняла второе место, украинская - 21-е / УНИАН

На третьем месте расположился Китай, за ним следуют Индия, Великобритания, Франция, Германия, Турция и Южная Корея.  

Отмечается, что при составлении рейтинга эксперты учитывали 50 факторов, пишет Росбалт.

Читайте такжеПорошенко: за последний месяц армия получила более 400 единиц техники

Украине досталось 21 место — между Австралией (20 позиция) и Ираном. Как отмечают в Global Firepower, украинской армии до сих пор присущи "пережитки советской эпохи", хотя и в модернизированном виде.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter