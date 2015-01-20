Армия США признана мощнейшей в мире, Россия заняла второе место

На третьем месте расположился Китай, за ним следуют Индия, Великобритания, Франция, Германия, Турция и Южная Корея.

Отмечается, что при составлении рейтинга эксперты учитывали 50 факторов, пишет Росбалт.

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Украине досталось 21 место — между Австралией (20 позиция) и Ираном. Как отмечают в Global Firepower, украинской армии до сих пор присущи "пережитки советской эпохи", хотя и в модернизированном виде.