Армия США признана мощнейшей в мире, Россия заняла второе место
17:22, 20 января 2015Мир
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В мировом рейтинге самых мощных армий Россия заняла второе место, уступая лишь США. Всего в международный рейтинг Global Firepower попали 106 стран.
Российская армия заняла второе место, украинская - 21-е / УНИАН
На третьем месте расположился Китай, за ним следуют Индия, Великобритания, Франция, Германия, Турция и Южная Корея.
Отмечается, что при составлении рейтинга эксперты учитывали 50 факторов, пишет Росбалт.
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Украине досталось 21 место — между Австралией (20 позиция) и Ираном. Как отмечают в Global Firepower, украинской армии до сих пор присущи "пережитки советской эпохи", хотя и в модернизированном виде.
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