Украинская армия приняла на вооружение военно-транспортный самолет Ан-70

Об этом сообщает ZN.UA.

"На вооружение Вооруженных сил Украины принят военно-транспортный самолет короткого взлета и посадки Ан-70. Соответствующий приказ подписал министр обороны Степан Полторак", - заявил и.о. спикера Генштаба Владислав Селезнев.

По словам Селезнева, самолет предназначен для высадки десанта, перевозки войск и материальных средств, обеспечения маневра и боевых действий войск.

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По своим характеристикам Ан-70 превосходит существующие сегодня модели подобного рода, включая французский Airbus А400М, в сравнении с которым у него вдвое ниже стоимость покупки и эксплуатации.

Кроме того, Ан-70 может взлетать с необорудованных взлетно-посадочных полос: для разгона ему требуется 607 м по грунтовой полосе и 310 м — по оборудованной. Эту характеристику считают важной все мировые разработчики, и потому С-17, А-400М и Y-20 обладают способностью взлетать с 900-метровых полос, в том числе грунтовых. А вот для российского транспортника Ил-476 необходимая длина взлетки составляет 2100 м.