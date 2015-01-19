Рейтинг президента Франции после терактов вырос на 21%

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Французским институтом исследования общественного мнения, передает "ЕвроПравда" со ссылкой на Le Figaro.

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В частности, как сообщается, действия Франсуа Олланда в настоящее время одобряют 40% французов, что на 21% больше, чем в декабре 2014 года.

Еще больше опрошенных - 60% - считают, что президент Франции достойно представляет страну за рубежом (на 13% больше, чем в прошлом месяце).

В то же время поддержка экономической политики, которую проводит Франсуа Олланд, остается достаточно низкой - на уровне 24%.

Кроме того, 23% респондентов заявили, что хотели бы его переизбрания (в отличие от 14% в декабре).

Напомним, жертвами террористических атак во Франции с 7 по 9 января стали 17 человек. Ранены 19 человек, пятеро из которых находятся в тяжелом состоянии.