Сокурсник о Путине: он блестяще справился с задачей развалить спецслужбы РФ изнутри

По словам сокурсника российского президента, провальная операция в Солсбери доказывает, что Путин успешно справился с этой задачей.

В 1998 году Владимира Путина назначили директором ФСБ РФ для того, чтобы он развалил спецслужбы РФ.

Такое мнение высказал бывший советский разведчик, сокурсник президента России Владимира Путина по институту КГБ Юрий Швец, эмигрировавший в США 25 лет назад и ставший там аналитиком бизнес-разведки, передает издание «Гордон».

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"[Президент РФ Борис] Ельцин боялся КГБ/ФСБ, его главной идеей было если не развалить российские спецслужбы, то хотя бы превратить их в аморфный неэффективный орган. Именно для этого Путина и назначили летом 1998 года директором ФСБ. Отдадим должное: с задачей развалить спецслужбы РФ изнутри Путин справился блестяще, и операция в Солсбери это доказывает", – отметил Швец.

По его словам, провал этой операции показал, что она была детищем Путина.

"Он не только покрывал ее участников, но и, с высокой долей вероятности, руководил этой операцией, проявив при этом вопиющую профессиональную некомпетентность и безрассудство", – подчеркнул Швец.

Он добавил, что по задумке российских спецслужб отравление бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля в британском Солсбери должно было стать "образцово-показательным шоу недавно созданных сил специальных операций, да еще накануне 100-летия ГРУ".