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Сокурсник о Путине: он блестяще справился с задачей развалить спецслужбы РФ изнутри

16:39, 15 ноября 2018
Мир
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Владимир Путин / REUTERS

Такое мнение высказал бывший советский разведчик, сокурсник президента России Владимира Путина по институту КГБ Юрий Швец, эмигрировавший в США 25 лет назад и ставший там аналитиком бизнес-разведки, передает издание «Гордон».

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"[Президент РФ Борис] Ельцин боялся КГБ/ФСБ, его главной идеей было если не развалить российские спецслужбы, то хотя бы превратить их в аморфный неэффективный орган. Именно для этого Путина и назначили летом 1998 года директором ФСБ. Отдадим должное: с задачей развалить спецслужбы РФ изнутри Путин справился блестяще, и операция в Солсбери это доказывает", – отметил Швец.

По его словам, провал этой операции показал, что она была детищем Путина.

"Он не только покрывал ее участников, но и, с высокой долей вероятности, руководил этой операцией, проявив при этом вопиющую профессиональную некомпетентность и безрассудство", – подчеркнул Швец.

Он добавил, что по задумке российских спецслужб отравление бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля в британском Солсбери должно было стать "образцово-показательным шоу недавно созданных сил специальных операций, да еще накануне 100-летия ГРУ". 

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Новость в сюжете: Отравление российского экс-шпиона Скрипаля
Теги: #Владимир Путин#Солсбери