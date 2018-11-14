В США начали проверку Boeing из-за новых моделей 737 MAX

Проверяются сведения о безопасности и заключения, которые компания предоставляла FAA в рамках получения сертификатов для самолетов 737 MAX 8 и MAX 9.

Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США начало проверку проведенных Boeing анализов безопасности самолетов за последние годы.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на заявление ведомства, передает РБК.

Уточняется, что данная проверка получила приоритет. Также в ходе нее будут изучены материалы, которые Boeing передавала авиакомпаниям. Это связано с потенциальными опасностями новых автоматизированных систем управления полетами в последних моделях Boeing 737 (серии MAX), отмечает издание.

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Как пишет WSJ, проверяются сведения о безопасности и заключения, которые компания предоставляла FAA в рамках получения сертификатов для самолетов 737 MAX 8 и MAX 9.

При этом Reuters со ссылкой на FAA утверждает, что проверка проводится только по факту катастрофы в Индонезии. «FAA не проводит проверки безопасности, кроме текущего расследования крушения Lion Air», — говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее The Wall Street Journal со ссылкой на участников расследования авиакатастрофы сообщило, что компания Boeing утаила от авиакомпаний и пилотов, что функция управления полетом на Boeing 737 MAX 8 и MAX 9 при нештатной ситуации может увести самолет в пике.

Пилоты и представители авиакомпаний заявили, что их не предупреждали об этой функции, а система, установленная на старых самолетах, требовала другого порядка действий. В пособиях и тренировочных материалах об этом также не говорилось, отметили в Федеральном управлении гражданской авиации США.