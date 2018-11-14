цей матеріал доступний українською

В США начали проверку Boeing из-за новых моделей 737 MAX

17:25, 14 ноября 2018
Мир
183 0
Самолет Boeing 737 MAX 8 / REUTERS

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на заявление ведомства, передает РБК.

Уточняется, что данная проверка получила приоритет. Также в ходе нее будут изучены материалы, которые Boeing передавала авиакомпаниям. Это связано с потенциальными опасностями новых автоматизированных систем управления полетами в последних моделях Boeing 737 (серии MAX), отмечает издание.

Читайте такжеКрушение Boeing в Индонезии: у самолета последние несколько полетов был неисправен датчик скорости

Как пишет WSJ, проверяются сведения о безопасности и заключения, которые компания предоставляла FAA в рамках получения сертификатов для самолетов 737 MAX 8 и MAX 9.

При этом Reuters со ссылкой на FAA утверждает, что проверка проводится только по факту катастрофы в Индонезии. «FAA не проводит проверки безопасности, кроме текущего расследования крушения Lion Air», — говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее The Wall Street Journal со ссылкой на участников расследования авиакатастрофы сообщило, что компания Boeing утаила от авиакомпаний и пилотов, что функция управления полетом на Boeing 737 MAX 8 и MAX 9 при нештатной ситуации может увести самолет в пике.

Пилоты и представители авиакомпаний заявили, что их не предупреждали об этой функции, а система, установленная на старых самолетах, требовала другого порядка действий. В пособиях и тренировочных материалах об этом также не говорилось, отметили в Федеральном управлении гражданской авиации США.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #США#самолет#Boeing