New York Times: Меркель и Макрон хотят армию Европы, но это очень отдаленная перспектива

Меркель согласилась, что "однажды" такая армия должна появиться.

Вскоре после очередной напряженной встречи с президентом США Дональдом Трампом, которая состоялась на годовщину конца Первой мировой войны, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что будущее Европы должно включать создание «реальной европейской армии».

Глава немецкого правительства, объявив на прошлой недели о намерении завершить политическую карьеру, стала говорить еще более твердо об острой необходимости сохранять единство в ЕС. По ее словам, союз должен больше полагаться на собственные силы и избавиться от зависимости от США в защите своих интересов.

Об этом пишет New York Times, добавляя, что об этом Меркель говорила во время выступления в Европейском парламенте. Многие расценили это как попытку немецкого канцлера закрепить свое политическое наследие на фоне того, как ее власть постепенно угасает. Ее слова прозвучали за считанные часы после того, как президент США Дональд Трамп набросился с грубыми личными оскорблениями на президента Франции Эммануэля Макрона, который предложил создать армию Европы.

«Дни, когда мы могли безоговорочно полагаться на других, остались в прошлом. Это означает, что мы, европейцы, должны взять нашу судьбу в собственные руки, если мы хотим выжить как европейское сообщество», - подчеркнула Меркель.

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Эти слова напоминают заявления, которые она делала и раньше. Но, по словам аналитиков, в нынешнем климате и на фоне заката ее работы в правительстве они приобрели новую важность.

«Мы должны работать над видением создания реальной европейской армии одного дня», - подчеркнула Меркель, добавив, что такая армия покажет миру, что «войн между европейскими народами больше не будет».

Она также отметила, что европейская армия не будет создана «против НАТО». Наоборот, она дополнит альянс. При этом, канцлер Германии предложила создать Европейский совет безопасности, который позволит быстро принимать внешнеполитические решения без необходимости достигать единогласия всех стран-участниц.

«Интересно услышать такие слова о европейской обороне и немецких обязательствах в ней от канцлера Германии, лидера наиболее проатлантической страны в мире», - отметил директор Европейского совета по иностранным делам в Берлине Марк Леонард.

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Вопрос о том, поддержат ли такую риторику европейские институты, пока без ответа. Многие считают, что создание европейской армии – это очень отдаленная амбиция.

«Призывы к созданию армии Европы – это грубое и долгосрочное видение», - отметил директор Научно-исследовательского института Брейгель Гунтрам Вольфф, особенно подчеркнув слово "долгосрочное".