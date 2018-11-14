ДТП с украинцами в Чехии: в реанимации скончалась пятая пострадавшая
10:39, 14 ноября 2018Мир
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Авария произошла в минувшее воскресенье вблизи пограничного чешского города Острава.
В Чехии автобус с украинскими гастарбайтерами попал в ДТП / фото Vlasta Juricek via flickr.com
В реанимации скончалась пятая пострадавшая в ДТП, которое произошло в Чехии с участием заробитчан из Закарпатья.
Об этом сообщили в комментарии телеканалу Sirius родные женщины, передает Mukachevo.net. В украинском МИД пока официально подтвердили гибель 4 украинцев в ДТП, которая произошла 11 ноября.
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Авария произошла в минувшее воскресенье вблизи пограничного чешского города Острава: микроавтобус Мерседес с 5-а закарпатцами столкнулся с камионом.
Родные водителя – 20-летнего Евгения Росохи – рассказывают, что парень занимался перевозками и возвращался домой с земляками.
5-я погибшая, которую сначала пытались спасти врачи, госпитализировав в реанимацию, является родственницей Евгения, которая жила на Виноградовщине.
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