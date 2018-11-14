ДТП с украинцами в Чехии: в реанимации скончалась пятая пострадавшая

Авария произошла в минувшее воскресенье вблизи пограничного чешского города Острава.

В реанимации скончалась пятая пострадавшая в ДТП, которое произошло в Чехии с участием заробитчан из Закарпатья.

Об этом сообщили в комментарии телеканалу Sirius родные женщины, передает Mukachevo.net. В украинском МИД пока официально подтвердили гибель 4 украинцев в ДТП, которая произошла 11 ноября.

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Авария произошла в минувшее воскресенье вблизи пограничного чешского города Острава: микроавтобус Мерседес с 5-а закарпатцами столкнулся с камионом.

Родные водителя – 20-летнего Евгения Росохи – рассказывают, что парень занимался перевозками и возвращался домой с земляками.

5-я погибшая, которую сначала пытались спасти врачи, госпитализировав в реанимацию, является родственницей Евгения, которая жила на Виноградовщине.