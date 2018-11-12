EUObserver: ЕС пора заметить, как Венгрия разжигает конфликт с Украиной за деньги Кремля

На восточном фланге Европы может вспыхнуть новый конфликт, который будет касаться союза напрямую.

Для Европы настало время проснуться и заметить угрозу на своем восточном фланге. Россия активно спонсирует правых радикалов и популистские движения, создавая по всему ЕС сеть своих симпатиков.

Главная цель Москвы – создать новые регионы нестабильности вдоль границ Евросоюза и уничтожить единство в политике поддержки санкций, пишет EUObserver. Главной стратегической целью для российского спонсорства стала Венгрия. Европейские лидеры до этого времени оставались слепыми к тому, что происходит и не замечали потенциальной угрозы для цивилизованной демократии.

Читайте такжеВенгрия – на стороне России: Тука назвал раздачу венгерски паспортов на Закарпатье спецоперацией

Венгерский консерватор Виктор Орбан вместе с итальянскими и чешскими популистами продвигают решение отменить санкции, которые ЕС наложил на Россию в наказание за военную агрессию против Украины. Но это лишь половина той тактики гибридной войны, которую Россия ведет против Запада. Венгерские правые радикальные организации финансируются Москвой для того, чтобы они агрессивно выступали против членства страны в НАТО и Евросоюзе, а также для провокации конфронтации Будапешта и Киева.

Российские спецслужбы активно работают с различными венгерскими организациями, такими как UJ Magyar Garda, Hatvannegy Varmegye Ifjusagi Mazgalom, Betyarsereg, Magyar Onvedelmi Mozgalom и Farkasok. Они проводят военные учения для участников этих групп, часто привлекая военных РФ и российских военных атташе в качестве инструкторов. Спецслужбы Москвы используют венгерских активистов для организации протестов в пользу российских интересов, таких как подстрекательство этнического конфликта на Закарпатье. Также членов этих организаций используют как материал для пополнения рядов российских боевиков на Востоке Украины.

Читайте такжеВ Украине создадут "трансграничную" на должность из-за конфликта с Венгрией

Пропагандистские материалы распространяются через специальный интернет-портал, который стал ключевым источником для пророссийских сил в Венгрии. На нем публикуются фальшивые новости, написанные в России, которые затем распространяются через социальные сети.

Одна из главных целей такой дезинформации – это убедить экстремистов в Венгрии, что российская аннексия Крыма создала прецедент, которым может воспользоваться и их страна, чтобы оккупировать украинское Закарпатье. Российская политика в регионе заключается в том, чтобы поставить под сомнение нынешние границы и привести территориальные конфликты для распространения нестабильности. Параллельно Москва поддерживает венгерские сепаратистские движения в Украине и Румынии. Большинство денег перечисляются через олигархов из окружение Владимира Путина, в частности, через Константина Малофеева, который имеет бизнес-интересы в Венгрии. Издание пишет, что Москва даже создала на венгерской территории центр прокремлевской правой организации «Международное движение».

К примеру, встречи, которые устроила эта организация, привлекли пророссийских экстремистов из Великобритании, таких как Джим Доусон из «Рыцарей-тамплиеров» и Ник Гриффин из «Национального фронта». А организация Farkasok проводила военные тренировки для боевиков вблизи Будапешта в августе. Руководит ею россиянин Денис Ряузов, который когда-то служил в российских силах специального назначения. Он входит в «черный список» санкций США. Венгерские лидеры, которые когда-то активно боролись против контроля со стороны СССР, теперь поддерживают политику современной России против Запада.

Читайте такжеВенгрия продолжит блокировать комиссию Украина-НАТО

Но Орбан работает не только над тем, чтобы ослабить единство Евросоюза. Он активно пытается объединить Будапешт с территориями, которые когда-то принадлежали Венгрии, в частности с Закарпатьем в Украине. В регионе живет около 150 тысяч этнических венгров, которые составляют менее 10% населения. Нынешний спор между Киевом и Будапештом началась в 2017 году из-за разных взглядов на новый украинский закон о языках в образовательной системе. Но спираль конфликта раскрутилась до того, что Венгрия теперь блокирует сближение Украины с НАТО и ЕС в рамках соглашения об ассоциации. Кроме того, венгерская сторона спровоцировала недовольство Киева тем, что начала активно выдавать свои паспорта венгерскому меньшинству на украинской территории.

Это начало именно того пограничного конфликта, который Москва хотела бы разжечь и который может напрямую угрожать не только национальным и территориальным интересам Румынии и Украины, но и стабильности европейского восточного фланга.