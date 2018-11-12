Польша не пустила на День независимости "бандеровцев и неофашистов" из России и Швеции

Среди тех, кого не допустили в Польшу, были граждане Швеции и России.

Польские власти заявили, что накануне празднования восстановления 100-летия независимости не пустила в страну "неофашистов и сторонников идеологии Степана Бандеры".

Об этом сообщил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Станислав Жарин, сообщает Европравда со ссылкой на TVP Info.

По его словам, Агентство внутренней безопасности передало пограничникам данные 400 активистов, которые были участниками ультраправых и неофашистских группировок, а также организаций, которые "прославляют идеологию Степана Бандеры".

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Они хотели приехать на марш независимости в Варшаве. Большинству не позволили въехать в страну.

"Среди тех, кого не допустили в Польшу, были граждане Швеции и России", - сказал Жарин.

Как сообщал УНИАН, 11 ноября сотни тысяч поляков отметили 100-летие восстановления государственности, выйдя на улицы Варшавы и других городов. Более 200 тысяч человек откликнулись на призыв президента Польши Анджея Дуды и премьер-министра Матеуша Моравецкого принять участие в "марше независимости".

Накануне мероприятия посольство Украины в Польше предупреждало украинцев, что в Варшаве 11 ноября радикальные движения намерены совершить провокации под видом якобы «украинских националистов».