Президент Южной Кореи отправил в подарок КНДР 200 тонн мандаринов

Страны обменялись продуктовыми подарками - ранее лидер КНДР Ким Чен Ын направил в Южной Корее груз грибов.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин отправил 200 тонн мандаринов в КНДР в качестве жеста дружбы.

Как отметили в администрации южнокорейского президента, этот дружественный жест осуществлен в рамках договоренности двух стран положить конец вражде и обеспечить длительный мир на Корейском полуострове, сообщает Deutsche Welle.

Груз мандаринов отправили из южнокорейского острова Чеджу как ответ на посылку со стороны Северной Кореи. В сентябре северокорейский лидер Ким Чен Ын отправил в Южную Корею две тонны грибов после саммита руководства двух стран в Пхеньяне.

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Согласно сообщению администрации президента Южной Кореи, фрукты будут перевозить на самолетах в 20 тысячах ящиков. Ожидается, что груз мандаринов доставят в Северную Корею в понедельник, 12 ноября. В Южной Корее сейчас сезон мандаринов, в то же время в КНДР эти фрукты приобрести сложно.

Кроме того, обе Кореи 11 ноября отменили военные посты на 11 пунктах на общей границе в рамках соглашения, подписанного министрами обороны обеих стран на сентябрьском саммите.