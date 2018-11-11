В Париже протестуют против прибывшего туда с визитом Трампа (фото)

Участие в митинге принимают несколько сотен человек.

Французские противники политики президента США Дональда Трампа вышли в воскресенье на массовую акцию протеста против американского лидера, который прибыл с трехдневным визитом во Францию по случаю столетней годовщины окончания Первой мировой войны.

Митинг проходит на площади Республики в условиях повышенных мер безопасности, передает ТАСС.

Собрание проходит под лозунгами "Добро пожаловать мигрантам", "Откройте границы", "Фашизм - это война", "Трамп равно война". Участие в митинге принимают несколько сотен человек, организаторы ожидают в течение дня несколько тысяч участников. В небе над площадью парит надувной "бэби Трамп" - карикатурный образ американского президента в облике грудного ребенка в подгузниках. Над толпой развеваются флаги Палестины и ЛГБТ-движения.

Читайте такжеПутин показал Трампу палец (фото, видео)

Митинг на площади Республики, где традиционно устраиваются многочисленные массовые акции протеста французских левых сил, проводится в условиях повышенных мер безопасности. Ближайшая станция метро закрыта, а на подступах к площади установлено усиленное полицейское оцепление.

Ранее в префектуре полиции Парижа предупредили, что ожидают возможных провокаций с участием так называемых радикалов "Черного блока" - агрессивно настроенных молодчиков-анархистов, которые регулярно провоцируют насилие на массовых уличных акциях в Париже и ряде других городов Франции. По оценке столичного полицейского управления, на митинг противников Трампа могут заявиться "от 200 до 400 радикальных активистов", от которых можно ожидать насильственных действий.

Манифестация против политики Трампа организована в день празднования в Париже столетней годовщины со дня окончания Первой мировой войны. Президент США прибыл на торжества во французскую столицу в числе 120 высоких гостей, включая глав государств, правительств, руководителей крупнейших международных организаций. Как сообщил глава МВД Франции Кристоф Кастанер, за обеспечением порядка в Париже в воскресенье следят 10 тыс. полицейских и жандармов. По информации префектуры парижской полиции, в местах основных мероприятий в рамках программы празднования установлены периметры безопасности, а также введены специальные меры контроля.

Ранее сообщалось, что в Париже активистка движения Femen с обнаженной грудью выбежала наперерез кортежу Дональда Трампа. Девушка преодолела кордон жандармерии, стоявшей вдоль Елисейских полей, и выбежала на дорогу перед лимузином Трампа, выкрикивая фразу "Ненастоящие миротворцы". Полицейские задержали активистку.