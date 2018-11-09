Власти Австрии прокомментировали дело военного, 20 лет шпионившего для России

Как заявил канцлер Себастьян Курц, Австрия потребовала объяснений от Москвы по этому делу.

Власти Австрии подозревают, что недавно вышедший в отставку полковник десятилетиями занимался шпионажем в пользу России, и требуют объяснений от Москвы.

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Об этом заявил австрийский канцлер Себастьян Курц, передает Голос Америки.

По словам Курца, речь идет о полковнике, чья шпионская деятельность, предположительно, началась в 1990-х годах. Имя офицера он не назвал.

«Если подозрение подтвердится, то подобные случаи, будь то в Нидерландах или в Австрии, не способствуют улучшению отношений между Россией и Европейским союзом», – добавил канцлер.

Как сообщал УНИАН, в Австрии полковника армии заподозрили в 20-летнем шпионаже в пользу РФ. Расследование ведется в отношении 70-летнего австрийского полковника в отставке, который с конца 1990-х годов передавал российской военной разведке различную информацию. По данным СМИ, военнослужащий из Зальцбурга получил за свою работу около 300 тыс. евро.