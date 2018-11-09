EUObserver: Минские соглашения мертвы, пора это признать

Фальшивые "выборы" на Донбассе станут последним гвоздем в гроб договоренностям, которые Москва никогда не выполняла

Прошлым летом специальный посол США Курт Волкер публично надавил на Украину, призвав ее продлить действие закона о специальном статусе Донбасса, который был условием Минских соглашений.

Это положение - крайне непопулярная уступка Москве в глазах многих украинцев, которые считают ее ядовитой пилюлей для политической системы своей страны с глубокими последствиями для украинской государственности. Однако, Волкер все равно заметил, что окончание действия закона о специальном статусе Донбасса принесет «больше вреда, чем добра», поскольку Москва сможет использовать это «как причину обвинить Украину в невыполнении Минских соглашений».

Это утверждение порочно по одной простой причине: мертвое соглашение нельзя нарушить, пишет EUObserver.

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Если бы Украина не продлила действие своего закона, это стало бы не нарушением Минских соглашений, а простым признанием того факта, что российское невыполнение их условий фундаментально аннулировало все договоренности. Западное давление на Киев с требованием выполнить опасные уступки в то время, когда Россия продолжает атаковать украинский суверенитет и безнаказанно нарушать Минск, вызывает глубокое недовольство в Украине. Однако, из-за острой потребности в поддержке Запада против большего врага 4 октября украинский парламент с небольшим перевесом голосов принял решение о продлении действия специального статуса до 31 декабря 2019 года. На Западе похвалили этот шаг как доказательство того, что Украина продолжает поддерживать выполнение Минских соглашений.

В совместном заявлении восемь бывший и будущих членов ЕС в Совете безопасности ООН «поздравили» обновление закона относительно статуса Донбасса. Эта политическая игра, в которой жертва неспровоцированной агрессии должна еще и доказывать свою поддержку мира, уже давно переступила грань фарса. Настало время для правительств Запада публично провозгласить то, что они признают в частных разговорах: что Минские соглашения мертвы. А мир уже давно замедлил с более эффективным курсом для подавления российской агрессии против Украины. Минские соглашения сократили количество потерь и предотвратили разрушениям вроде сирийских. Однако, их польза уже исчерпана. Устойчивого перемирия нет. А договоренности не остановили российскую агрессию против Украины и ничего не сделали для того, чтобы разобраться с преступлениями против человечества, которые Москва совершила на оккупированных территориях.

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Война продолжается, отнимая по несколько жизней каждую неделю. Украина не приблизилась к миру и восстановления своего суверенитета и территориальной целостности с того дня, когда появился Минский меморандум в 2014 году. Кремль поддерживает видимость приверженности взятых на себя обязательств, поэтому формально он не вышел из сделки. Но правда в том, что он не выполнил почти ни одного условия Минских соглашений, умышленно нарушая их на протяжении последних лет. Фальшивые «выборы», которые Россия собралась провести на Донбассе 11 ноября, аннулируют букву и дух Минска. После такого нельзя будет делать вид, что договоренности до сих пор каким-то образом живы. Существует утверждение, что окончательное признание провала Минских соглашений вынудит ЕС отменить санкции, потому что они привязаны друг к другу. Но это абсурд. Потому что так Россия могла бы очень легко избавиться от давления Европы и США, выйдя из соглашения в одностороннем порядке.

На фоне полного аннулирования Минска по вине Москвы Евросоюзу нужно наконец привязать все санкции к полному восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины, а также остановке всех форм многовекторной войны, которую ведет Россия. Учитывая опыт ООН в обуздании агрессивных режимов прошлого, санкции требуют расширения до полного экономического эмбарго включительно с торговлей нефтью и газом. Это нужно для того, чтобы у Москвы закончились деньги на ведение недешевой войны. А программа ядерного разоружения должна отобрать у Москвы преимущества в воплощении своей агрессивной геополитической повестки дня.