Журналист назвал "единственный плюс" закона об особом статусе Донбасса – он не работает

По мнению журналиста, единственный плюс этого закона в том, что фактически он не работал ни дня и вряд ли когда-то будет работать.

Верховная Рада была вынуждена продлить закон об особом статусе Донбасса из-за угрозы отмены Европой санкций против России. Провал голосования дал бы возможность таким партнерам России, как Австрия, Италия или Венгрия, настаивать на непродлении санкций.

Такое мнение высказал блоггер и журналист Кирилл Сазонов, передает «Обозреватель». По его словам, этот закон является неприятным и тяжелым, но вынужденным компромиссом.

"Этот закон совсем не полезен Украине. Он предполагает вещи, против которых мы категорически выступаем. Принят он был в сентябре 2014 года, когда нам очень была нужна пауза в боевых действиях, чтобы как-то создавать армию. Его приняли на три года, затем продлили еще на год. И вот сейчас еще на чуть больше года", — уточнил Сазонов.

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По мнению журналиста, единственный плюс этого закона в том, что фактически он не работал ни дня и вряд ли когда-то будет работать. Ведь он вступает в силу только после того, как Россия полностью выведет свои войска и наемников с Донбасса, и там появится местная власть, избранная по украинским законам.

"Для этого нужна свобода слова, свобода собраний, свобода политических партий, безопасность. И только когда мы будем считать, что эти условия выполняются, Верховная Рада назначит выборы местной власти. А там, глядишь, и год пройдет", — считает блоггер.

Он считает: скорее всего, этот закон так и не вступит в силу, потому что Россия пока категорически отказывается убрать из оккупированной территории Донбасса свои войска.

"Но если бы мы не проголосовали, это дало бы российским партнерам в ПАСЕ, ОБСЕ и ООН, то есть, Австрии, Италии, Венгрии... дало бы возможность настаивать на непродлении санкций против России. И конечно, резко сократилась бы помощь от Запада Украине — и военная, и финансовая. То есть, закон неприятный, это тяжелый компромисс, но мы должны были за него проголосовать", — подытожил Сазонов.