Польская оппозиция после марша националистов обратилась в прокуратуру

Польская оппозиционная политическая партия "Новочесна" подала заявление в прокуратуру в отношении организаторов марша независимости в Варшаве. По мнению политиков, на марше пропагандировали фашизм и расизм. Об этом сообщил лидер партии Ришард Петру, пишет PAP.

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11 ноября в Варшаве по случаю Дня независимости Польши проходил марш националистов под лозунгом "Мы хотим Бога". Участники марша независимости, которых собралось несколько тысяч, использовали дымовые шашки красного цвета. Часть людей была с закрытыми лицами.

По оценкам полиции, в нем приняли участие около 60 тыс. человек. Демонстранты несли знамена, на которых было написано: "Белая Европа", "Европа только для белых".

"Это поведение, на которое распространяется Уголовный кодекс", – отметил Петру. В партии подчеркнули, что некоторые из таких знамен были в самом начале колонны, что означает, что организаторы придавали им особое значение.

Как сообщает ресурс TVN Warszawa.tvn24.pl со ссылкой на Польское агентство прессы, на марше несли плакат с надписью "Помним о еи Вильнюсе".

Националисты несли также эмблему Национальных вооруженных сил и надписью "Смерть врагам Отечества". В марше, который прошел по центральным улицам Варшавы, были также замечены люди в балаклавах, которые закрывали свои лица, а впоследствии начали бросать петарды и жечь файеры.