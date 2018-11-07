Студия Universal Pictures переснимет "Шрека" и "Кота в сапогах"

Новый мультфильм поведает совсем иную историю, и не будет похож на одну из серий.

Студия Universal Pictures сообщила о намерении продолжить историю мультипликационных героев, полюбившихся миллионам зрителей во всем мире. Речь идет о мультфильмах "Шрек" и "Кот в сапогах".

Об этом журналу Variety рассказал продюсер мультфильма "Гадкий я" Кристофер Меледандри, передает zn.ua.

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По его словам, к озвучиванию персонажей привлекут тех самых актеров, что озвучивали предыдущие мультфильмы. Как известно, Шрек в мультфильме говорил голосом Майка Майерса, Фиона - голосом Камерон Диаз, в роль осла озвучивал Эдди Мерфи.

Продюсер обещает, что новый мультфильм поведает совсем иную историю, и не будет похож на одну из серий мультфильма.

В 2010 году после выхода четвертой части приключений Шрека создатели объявили, что она станет завершающей. "Шрек навсегда" собрал в мировом прокате более $752 млн. Всего же с 2001 года четыре анимационных фильма про Шрека заработали $2,9 млрд.

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