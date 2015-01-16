Недалеко от Парижа в здании почты захватили заложников

Вооруженный мужчина захватил заложников в здании почты в городе Коломб, расположенном к северо-западу от Парижа.

Как сообщает Лента.ру со ссылкой на радиостанцию RTL, неизвестный удерживает, предположительно, трех человек. Мужчина утверждает, что вооружен автоматом Калашникова, пистолетом и несколькими гранатами. Полиция не считает инцидент террористическим актом. Читайте такжеВ Европе полиция провела антиисламистские рейдыНапомним, сегодня в Париже задержали 12 человек, подозреваемых в причастности к терактам

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter