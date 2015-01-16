В Париже задержали 12 человек, подозреваемых в причастности к терактам

Полиция в окрестностях Парижа задержала двенадцать человек, подозреваемых в причастности к терактам 7-9 января, сообщает Deutsche Welle.

Как сообщили французские органы юстиции в ночь на пятницу, 16 января, задержаны девять мужчин и три женщины. По данным информагентств, следствие подозревает этих людей в "логистической поддержке" террористов. Они могли обеспечить преступников оружием и автомобилями.

Читайте такжеСпецслужбы сообщили о планах террористов после Парижа нанести удар по Ватикану

Кроме того, полиция обыскала несколько квартир в столичном регионе Иль-де-Франс, в частности в городах Монруж, Гриньи и Эпине-сюр-Сен. Предполагаемых сообщников террористов службы безопасности выявили на основании анализа ДНК и данных телефонных разговоров, передает агентство AFP, ссылаясь на сотрудника полиции.

Утром 16 января в связи с угрозой взрыва бомбы был эвакуирован один из центральных вокзалов Парижа - Восточный. Спустя час работа вокзала была восстановлена, сообщила железнодорожная компания SNCF, не указывая дальнейших деталей.

В тот же день в Париж для переговоров прибыл госсекретать США Джон Керри, сообщает Reuters.