Книга рекордов Гиннесса назвала главное достижение 2014 года (фото, видео)



Создатели - россиянин Сергей Сидоров и гражданка Франции Эльвира Газизова, пишет ZN.UA.

Как сообщается на официальном сайте издания, на мозаике, которую назвали Гигантская бочка, показаны древнегреческие боги, виды Санкт-Петербурга и Бордо.

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Работа заняла площадь 155 квадратных метров. Для ее сборки потребовалось 285 тысяч пробок и 270 килограммов клея.

В 2014 году эту работу показали на набережной французского города на ежегодногом фестивале вина.

Главное достижение года выбирали в ходе интернет-голосования.