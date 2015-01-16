Книга рекордов Гиннесса назвала главное достижение 2014 года (фото, видео)
03:21, 16 января 2015Мир
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Создатели Книги рекордов Гиннесса определили главный успех 2014 года. Им стала огромная мозаика из бутылочных пробок в виде бочки.
GuinnessWorldRecords
Создатели - россиянин Сергей Сидоров и гражданка Франции Эльвира Газизова, пишет ZN.UA.
Как сообщается на официальном сайте издания, на мозаике, которую назвали Гигантская бочка, показаны древнегреческие боги, виды Санкт-Петербурга и Бордо.
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Работа заняла площадь 155 квадратных метров. Для ее сборки потребовалось 285 тысяч пробок и 270 килограммов клея.
В 2014 году эту работу показали на набережной французского города на ежегодногом фестивале вина.
Главное достижение года выбирали в ходе интернет-голосования.
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