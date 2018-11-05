В Индонезии исключили взрыв на борту разбившегося Boeing 737

Судя по небольшим обломкам, самолет ударился о воду на довольно высокой скорости.

Разбившийся 29 октября Boeing 737 индонезийской авиакомпании Lion Air разрушился от удара о поверхность моря.

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Об этом заявил руководитель Национального комитета по безопасности на транспорте Индонезии Сурджанто Танджоно, передает kommersant. По его словам, воздушное судно вряд ли разрушилось от взрыва.

«Судя по небольшим обломкам, самолет ударился о воду на довольно высокой скорости. Такие повреждения бывают у самолета, когда он вступает в контакт с водой, а не взрывается в воздухе. В случае взрыва обломки больше по размеру», - пояснил глава комитета.

Как сообщал УНИАН, черный ящик разбившегося лайнера был найден 1 ноября. Данные из бортового самописца удалось получить спустя три дня, 4 ноября. Поиски второго, речевого самописца еще продолжаются.

Самолет Lion Air, совершавший рейс из Джакарты в провинцию страны Банка-Белитунг, пропал с радаров через 13 минут после вылета, когда находился над Яванским морем. На его борту находились 189 человек, все они погибли.