Крушение Boeing 737 в Индонезии: спасатели подняли на сушу 105 тел жертв авиакатастрофы

Из-за сильного повреждения останков идентифицированы только 14 жертв.

Власти Индонезии продлили на три дня поиск жертв потерпевшего крушение в Яванском море самолета авиакомпании Lion Air, а также его второго бортового самописца.

Как сообщает Reuters, такое решение было принято на основе анализа места крушения, который показал, что множество тел остаются на дне моря.

По информации издания, на данный момент спасатели подняли на сушу 105 тел жертв падения самолета, но из-за того, что все останки сильно повреждены, из них было опознано лишь 14.

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Ранее сообщалось, что на глубине в 30 метров ответственные службы обнаружили один из черных ящиков самолета. Ожидается, что это позволит установить причину трагедии.

Пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании Lion Air упал в море 29 октября. Boeing летел из Джакарты в Пангкалпинанг (Индонезия). Через 13 минут после взлета самолет потерял связь с наземными службами. Перед аварией экипаж Boeing 737 запрашивал у авиадиспетчерской службы разрешение на возвращение в аэропорт.

На борту самолета находились 189 человек. Все они погибли. По предварительным данным, среди них нет граждан Украины.