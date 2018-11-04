Дислокация солдат на границе с Мексикой обойдется бюджету США более чем в 200 миллионов - СМИ

В Пентагоне ожидают, что до сентября 2019 года, сумма затрат может составить 308 миллионов долларов.

Дислокация 15 тыс. американских солдат на границе с Мексикой обойдется бюджету США более чем в 200 млн долларов.

Об этом сообщает The Washington Post. По данным издания, размещение с апреля по сентябрь текущего года 2 тыс. военных обошлось бюджету в 103 млн долларов. В Пентагоне же ожидают, что к сентябрю 2019 года сумма расходов может достигнуть 308 млн долларов.

По мнению экспертов, продолжительность нахождения войск на границе зависит от того, как быстро решится проблема с «караваном мигрантов», который находится в нескольких неделях пути до границы с Мексикой.

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Как сообщалось, первый «караван мигрантов» двинулся из Гондураса к границам США в середине октября. ООН насчитывала в нем 7,2 тыс. человек.

31 октября группа из около 2 тыс. человек вышла из Эль-Сальвадора, столицы центральноамериканского государства Сальвадор, и направилась на север, рассчитывая дойти до Соединенных Штатов.

Новый «караван мигрантов» разделен на две группы. В одной люди толкают перед собой коляски с маленькими детьми. В другой – мужчины, женщины и дети постарше, некоторые из них путешествуют на плечах у родителей.

Трамп на этой неделе распорядился увеличить военное присутствие США на границе с Мексикой до 15 тыс. солдат, чтобы остановить этот «караван». Он заявил, что мигрантам не удастся попасть в Соединенные Штаты.