Дислокация солдат на границе с Мексикой обойдется бюджету США более чем в 200 миллионов - СМИ
Дислокация 15 тыс. американских солдат на границе с Мексикой обойдется бюджету США более чем в 200 млн долларов.
Об этом сообщает The Washington Post. По данным издания, размещение с апреля по сентябрь текущего года 2 тыс. военных обошлось бюджету в 103 млн долларов. В Пентагоне же ожидают, что к сентябрю 2019 года сумма расходов может достигнуть 308 млн долларов.
По мнению экспертов, продолжительность нахождения войск на границе зависит от того, как быстро решится проблема с «караваном мигрантов», который находится в нескольких неделях пути до границы с Мексикой.
Читайте такжеСША отправят 800 военных на границу с Мексикой
Как сообщалось, первый «караван мигрантов» двинулся из Гондураса к границам США в середине октября. ООН насчитывала в нем 7,2 тыс. человек.
31 октября группа из около 2 тыс. человек вышла из Эль-Сальвадора, столицы центральноамериканского государства Сальвадор, и направилась на север, рассчитывая дойти до Соединенных Штатов.
Новый «караван мигрантов» разделен на две группы. В одной люди толкают перед собой коляски с маленькими детьми. В другой – мужчины, женщины и дети постарше, некоторые из них путешествуют на плечах у родителей.
Трамп на этой неделе распорядился увеличить военное присутствие США на границе с Мексикой до 15 тыс. солдат, чтобы остановить этот «караван». Он заявил, что мигрантам не удастся попасть в Соединенные Штаты.