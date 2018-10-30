США привлекут 5 тысяч военных для сдерживания "караванов мигрантов"

Глава Северного командования США Терренс О'Шогнесси заявил, что некоторые солдаты будут вооружены.

В США заявили, что привлекут 5 200 военнослужащих в качестве реагирования на угрозу массового проникновения в страну незаконных мигрантов, следующих через Мексику к границе США.

Глава Северного командования США генерал Терренс О'Шогнесси заявил, что 800 военнослужащих США уже отправили на границу между Мексикой и Техасом, а остальные были направлены к границам в Калифорнии и Аризоне, сообщает УП со ссылкой на Reuters.

"Президент дал понять, что безопасность границ - это национальная безопасность", - подчеркнул генерал.

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О'Шогнесси заявил, что некоторые солдаты будут вооружены.

В то же время в США подчеркнули, что войска не будут выполнять полицейских функций, а будут обеспечивать поддержку пограничных подразделений - в частности, в строительстве баррикад и видеонаблюдения за границей.

Как сообщал УНИАН, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что привлекает военных для того, чтобы остановить незаконные пересечения границ Америки.

Заявление прозвучало на фоне сообщений о движении в США через территорию Мексики несколькотысячной колонны мигрантов из латиноамериканских стран, которые бегут от экономической нищеты.