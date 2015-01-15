WSJ: Обама не остановил расширение "Исламского государства" в Сирии

Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на независимые оценки в США. Удары с воздуха по позициям террористов не позволили им закрепиться в Ираке. Но в Сирии это не помешало "Исламскому государству" расшириться и захватить новые территории страны, сообщает ZN.

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Издание пишет, что успех боевиков на сирийской территории обусловлен тем, что США сосредоточились на помощи Ираку, в котором исламисты захватили значительную территорию и объявили новый "халифат". Благодаря ударам США, позиции боевиков удалось оттеснить.

"Сейчас "Исламское государство" в состоянии закрепиться в Сирии. Но я бы не называл эту страну безопасным местом для террористов. Однако здесь им легче сгруппировать силы, спланировать операции и найти убежище, чем в Ираке", - прокомментировал изданию неназванный представитель министерства обороны США.

Из-за отсутствия успеха в борьбе против "Исламского государства" в Сирии, администрация Барака Обамы рассматривает возможность изменить свою стратегию. Некоторые чиновники в Белом доме пытаются склонить власти США к тому, чтобы больше уделять внимания Сирии, чем в Ираку.

Среди предложений: создание буферной зоны между Сирией и Турцией силами армии и авиации США, координировать удары по террористам с сирийскими повстанцами и обеспечить оружием курдов, которые воюют на сирийской территории.

В это же время, террористы "Исламского государства" готовятся захватить юг Афганистана. Они вербуют мужчин в провинции Гильменд и пытаются создать террористическую сеть на афганской территории. В это же время, другая терористна организация - "Талибан" - противостоит "Исламскому государству".