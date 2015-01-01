Сирийский конфликт в 2014 году стал еще кровавее - правозащитники

Такие данные приводит Радио Свобода со ссылкой на группу сирийских правозащитников, базирующихся в Великобритании.

По их информации, 2014-й стал самым кровавым годом с начала вооруженного конфликта в Сирии, который начался в 2011 году.

Читайте такжеВ Сирии разрушили 290 объектов всемирного культурного наследияПо оценкам правозащитников, всего за этот период погибло свыше 200 тысяч человек.

Конфликт в Сирии начался в марте 2011 года с мирных антиправительственных демонстраций. Режим Башара аль-Асада ответил на эти выступления силой, гибель демонстрантов привела к эскалации противостояния, и конфликт перешел в стадию гражданской войны.