Сирийский конфликт в 2014 году стал еще кровавее - правозащитники
20:00, 01 января 2015Мир
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В течение 2014 года жертвами гражданской войны в Сирии стали более 76 тысяч человек, почти половина из них - это мирные жители, среди них более 3,5 тысяч детей.
REUTERS
Такие данные приводит Радио Свобода со ссылкой на группу сирийских правозащитников, базирующихся в Великобритании.
По их информации, 2014-й стал самым кровавым годом с начала вооруженного конфликта в Сирии, который начался в 2011 году.
Читайте такжеВ Сирии разрушили 290 объектов всемирного культурного наследияПо оценкам правозащитников, всего за этот период погибло свыше 200 тысяч человек.
Конфликт в Сирии начался в марте 2011 года с мирных антиправительственных демонстраций. Режим Башара аль-Асада ответил на эти выступления силой, гибель демонстрантов привела к эскалации противостояния, и конфликт перешел в стадию гражданской войны.
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