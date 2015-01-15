Турция: Путин не выполнил ни одного обещания, данного крымским татарам

Чавушоглу напомнил, что Россия обещала сделать крымскотатарский язык государственным, дать крымским татарам права, которые ранее не давала Украина, и обеспечить в правительстве места для представителей крымскотатарского народа.

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В своем интервью турецкому информагентству Анадолу Чавушоглу, отвечая на вопрос относительно развития двусторонних отношений между Россией и Турцией, отметил, что сохраняется российско-турецкий Совет сотрудничества высокого уровня, и что в лучшем случае турецкая сторона хотела бы продолжить двусторонние отношения.

Чавушоглу также отметил, что для Турции Россия является одним из важных партнеров, после Германии, в сфере торгового сотрудничества.

Кроме того он добавил, что у Турции своя точка зрения относительно ввода эмбарго России.

Однако глава МИД Турции подчеркнул, что хорошие отношения с Россией вовсе не означают, что Турция признает действия в Украине и присоединение Крыма к России.

Говоря о крымских татарах, глава МИДа отметил, что турецкая сторона во время встречи с Путиным обсудила факты исчезновения и оказания давления на крымскотатарский народ.

"Мы даже предъявили два списка. Один из них - это имена около 100 человек, которые были наказаны за встречу Мустафы Джемилева. Другой - с именами тех, кто пропал без вести, убит и тех, на кого было совершено нападение или оказано давление", - пояснил Чавушоглу.

В ответ на это Президент РФ Владимир Путин повторил свое обещание сделать крымскотатарский язык государственным, дать крымским татарам права, которые ранее не давала Украина и обеспечить в правительстве места для представителей крымскотатарского народа.

"Однако хотелось бы увидеть это на практике. Мы с сожалением наблюдаем, что до сегодняшнего дня ни одно из этих обещаний не было выполнено. Россия наш друг, однако, если у нее есть ошибки, мы должны сказать об этом",- отметил Чавушоглу.

Чавушоглу добавил, что в ближайшее время Турция направит делегацию в Крым для изучения ситуации по правам крымских татар, и что данный вопрос согласован с российской властью.

"На что Путин ответил, чтобы мы направляли делегацию официально или неофициально и что они нам предоставят нужные условия",- заявил Глава МИД Турции.