Джемилев: Москва для крымских татар тоже может быть сакральным местом

"То, что там крестился Князь Владимир, так он же был Князем Владимиром Киевским. Если, когда-то кто-то на нашей территории крестился, или еще что-то делал, и на этом основании… Тогда Москва тоже для крымских татар очень сакральное место - Девлет Герай, после того, как он захватил Москву (в 1571 году – ред.), вывешивал там свою плетку в назидание другим. Но мы же не претендуем на Москву, как на наше сакральное место", - сказал Мустафа Джемилев в интервью эстонскому "Радио 4".

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"Одним словом, в политике России наблюдается сильный примитивизм. Но это для внутреннего потребления, за рубежом над ним смеются", - сказал он.

По мнению Мустафы Джемилева, российский президент проповедует ценности, которые по большому счету никакие не ценности. «Что принесло присоединение Крыма к России жителям полуострова? У жителей сейчас нет никакого энтузиазма. Сейчас там только страх. Причем такой страх, какой был в 50-е годы в советское время. Боязнь что-то сказать, чтобы завтра тебя не вызвали, и не пришли к тебе с обысками. Стукачество дошло до таких размеров, что люди просто боятся разговаривать с близкими, не говоря уже о телефонах. Там все прослушивается. Конечно, никто не скажет, что как плохо, что мы стали частью России, потому что завтра за это придется отвечать».

Напомним, 4 декабря президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что Крым для России имеет "огромное цивилизационное и сакральное значение".