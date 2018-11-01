В России «неонацисты-санитары» жестоко убивали бездомных – СМИ

Интернет-пользователи нашли в соцсетях ряд сообществ, в которых неонацисты проводили жестокие «конкурсы» по нападению на людей.

Пользователи российского анонимного форума 2ch обнаружили в даркнете видео, на которых неизвестный с особой жестокостью убивал бездомных.

Доступную на данный момент информацию о находке интернет-сообщества собрали «Буквы».

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Информация о видео появилась в Telegram-канале «2ch/Двач» 30 октября. Ссылки на два видеоролика сопровождались просьбой к СМИ и правоохранителям отреагировать на информацию.

Просмотр видео не рекомендуется несовершеннолетним и людям со слабой психикой.

Отмечается, что лобщая длина видео – 2 минуты 39 секунд. Нарезка сцен с убийствами сопровождается агрессивной музыкой и текстовыми комментариями расистского характера. В комментариях убийцы называют себя «санитарами».

На видео можно видеть, как мужчина с замазанным лицом средь бела дня дня нападает на не проявляющих агрессию бездомных. Убийца использует газовый баллон и нож.

Изначально пользователи нашли ссылки на файлообменники, где и хранилось жестокое видео, однако материал начал исчезать из открытого доступа. Тогда перезаливать его в сеть начали уже сами пользватели 2ch.

В то же время, энтузиасты начали собственное расследование нападений. Анализ видео показал, что первое убийство было совершено возле храма Торжества Православия в Алтуфьево, строительство которого было завершено в 2016 году.

Это исключило возможность того, что данные видео – записи банды "Чистильщиков" - неонацистской группировки, членов которой в 2015 году осудили за 15 убийств в Москве и Московской области.

Пользователи начали искать прочие зацепки в видео, в частности – ссылки на группы в соцсетях. Таким образом им удалось восстановить группу под названием "Белый Расист [О.Б.О.]", где О.Б.О. - "Общество Белый Охотник". Участники сообщества носят неонацистскую символику, а их страницы в соцсетях кишат лозунгами расистского характера.

Пользователи нашли еще ряд групп, в которых неонацисты проводили свои жестокие «конкурсы».

Обнаружить удалось, среди прочего, и отчет украинской ячейки «белых охотников». Согласно ему, неонацисты атаковали бездомных, называя их "педофилами-сепаратистами".

Помимо этого, сообщество 2ch, как утверждается, смогло деанонимизировать убийцу с первого видео в сети «Вконтакте». Им оказался житель Санкт-Петербурга Виталий Ткаченко 1997 рождения. Парень открыто публиковал у себя на стене отчет о «священной войне».

Пользователи установили, что он ранее был был причастен как к неонацистской, так и антифашистской субкультурам. В конечном итоге он был изгнан из обоих «тусовок» и неоднократно избит.

Как сообщал УНИАН, 17 октября в политехническом колледже в оккупированной Россией Керчи произошел подрыв бомбы, начиненной металлическими предметами.

Согласно версии Следственного комитета РФ, студент 4-го курса этого колледжа Владислав Росляков открыл стрельбу в учебном заведении, после чего покончил с собой. По данным Национального антитеррористического комитета РФ, жертвами взрыва и стрельбы стали 21 человек.