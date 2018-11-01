Newsweek: Россия хочет построить базу на Кубе на фоне возвращения Холодной войны

Завтра президент Кубы встретится с Путиным, который может предложить ему деньги за российское военное присутствие.

В России заявили, что серьезно думают над размещением на Кубе военной базы. Москва и Гавана, которые во времена Холодной войны были союзниками, готовят переговоры на высшем уровне в то время, как США угрожает выйти из соглашения о сокращении ядерных арсеналов от 1987 года.

Генерал-полковник Владимир Шаманов, который в прошлом командовал российскими десантными войсками, а теперь возглавляет парламентский комитет по вопросам обороны, стал одним из последних, кто объявил о серьезных последствиях расторжения договора о ликвидации ракет малой и средней дальности, которую подписали когда-то лидеры США и СССР.

Об этом пишет Newsweek, напоминая, что Вашингтон и Москва обменялись обвинениями в нарушении старых договоренностей. А президент Дональд Трамп объявил о намерении положить им конец, расчистив путь для новой гонки ядерных и обычных вооружений в условиях чрезвычайной напряженности в отношениях.

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«С целью укрепить наше военное присутствие на Кубе, нам нужно как минимум согласие кубинского правительства. В конце концов, вопрос больше политический, чем военный. И сегодня, пожалуй, еще преждевременно говорить о каких-либо конкретных шагах в ответ на возможный выход США из договора», - сказал Шаманов.

«Но сейчас проводится активная фаза оценки такого сценария. И предложение затем будет подготовлено со всеми оценками», - добавил он.

Это заявление российского чиновника прозвучало на фоне подготовки к встрече Владимира Путина с новым президентом Кубы Мигелем Диазом-Канелем, которая состоится завтра в рамках его первой серии международных поездок на должности. Политики в Москве не исключают, что российский автократ озвучит предложение размещения российской военной базы на территории карибской страны во время завтрашних переговоров. За согласие Гавана получит 50 миллионов долларов займа на покупку вооружения. Диаз-Канель, который в апреле на Национальном собрании заменил на посту президента Кубы 86-летнего Рауля Кастро, после России посетит еще четыре коммунистические страны: Китай, КНДР, Вьетнам и Лаос.

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Издание напоминает о том, как намерение СССР в 1962 году разместить свои ракеты на Кубе привел к Карибскому ядерному кризису, который поставил Москву и Вашингтон на грань ядерной войны. Тогда конфликт удалось уладить благодаря тому, что США согласились вывести свои ракеты из Турции, а СССР отказался от планов по развертыванию оружия на Кубе. Сам «остров свободы» оставался под американским эмбарго вплоть до 2014 года, когда президент Барак Обама решил перезапустить двусторонние отношения. Однако, администрация Дональда Трампа перечеркнула все усилия в этом направлении.

На фоне новостей о намерении Вашингтона выйти из договора о сокращении ракет малой и средней дальности от 1987 года, Шаманов на прошлой неделе заявил: «Если мы не остановимся, не сядем и не начнем переговоры, мы в долгосрочной перспективе можем дойти до положения, которое можно будет сравнить с Карибским кризисом». О повторении ядерного кризиса 1960-х годов говорил также экс-лидер СССР Михаил Горбачев.