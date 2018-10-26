В России уже ждут повторения Карибского ядерного кризиса

Бывший российский генерал убежден, что Путин не блефует, когда угрожает европейским странам.

Отставной генерал-лейтенант СССР Евгений Бужинский уверен, что «стабильность» ядерного разоружения была «разрушена» президентом США Дональдом Трампом.

Ведь именно он объявил о намерении вывести свою страну из договора о ликвидации ракет малой и средней дальности от 1987 года, который запрещал некоторые ядерные ракеты наземного базирования.

Об этом пишет Daily Star, добавляя, что Бужинский возглавляет московскую организацию «ПИР-Центр». Российский генерал убежден, что все будет зависеть «от дальнейших шагов США».

«В худшем случае они могут попытаться развернуть ядерные ракеты средней дальности где-то, например, в Польше. И это будет второй Карибский ракетный кризис», - сказал он Daily Star.

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Карибский кризис – чрезвычайно напряженное противостояние между США и СССР, которое длилось 13 дней и чуть не привело к ядерной войне. Оно началось, когда Кремль решил отправить на Кубу свое ядерное оружие в ответ на решение Вашингтона развернуть свои баллистические ракеты в Италии и Турции. Наконец, после длительных переговоров между президентом Джоном Кеннеди и советским лидером Никитой Хрущевым обе стороны согласились отозвать свое оружие.

Бужинский уверен, что похожий кризис может повториться, если США отправят свои ракеты в Европу после выхода из договора от 1987 года.