Брок: ЕС не должен даже обсуждать возможность снятия санкций с РФ

Так считает руководитель комитета Европарламента по внешней политике Элмар Брок, передает "ЕвроПравда".

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Во время дебатов в Европейском парламенте в Страсбурге он заявил, что "нельзя снимать санкции с России сейчас, когда идет постепенное выполнение минских договоренностей... Россия в течение двух лет держала Украину под торговыми ограничениями, доведя ее до плохого состояния в тот момент, когда вторглась на украинскую территорию".

Элмар Брок также подчеркнул недопустимость позиции ряда политиков, которые искусственно уменьшают роль России в создании конфликта в Украине. "Кажется, виноваты все, но не Россия. Но я напомню, что именно Россия вторглась в другое государство", - подчеркнул он.

Вместе с тем, это не означает прекращения политического диалога с Москвой, добавил он. "Мы должны продолжить диалог с РФ и все пути для этого должны оставаться открытыми. Жаль, что не будет встречи в Астане, но это из-за того, что Россия сделала такую встречу невозможной", - отметил Элмар Брок