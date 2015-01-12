Встречу в "нормандском формате" в Астане перенесли на несколько недель

Об этом он заявил в понедельник в Страсбурге во время заседания комитета, сообщает собственный корреспондент УНИАН.

„Встречи, которая планировалась на этой неделе, не будет. Несмотря на всю подготовительную работу, между политическими директорами и министрами (иностранных дел) нет договоренности относительно того, что прогресса достигнуто достаточно, чтобы эта встреча состоялась. Она должна была состояться в нормандском формате. Но она будет перенесена на несколько недель”, - сказал он.

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В этой связи Брок заявил, что „больше не является оптимистом, потому что не было достигнуто договоренностей по достаточному количеству пунктов, которые, действительно, могли бы иметь значение для результата”. „Часто главы государств собираются вместе, но не достигают результатов, как это было в Милане”, - подчеркнул глава комитета.

Кроме того, Брок считает, что главным пунктом, который должен быть выполнен, является усиление украинской границы. „Мы видим, что на востоке Украины находится 7 тыс. 500 русских солдат. Мы видим, что главный пункт соглашения - это закрепить границу, потому что это (ситуация) становится замороженным конфликтом. Или это уже может быть таким”, - добавил он.